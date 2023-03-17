A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.



İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti.



Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya'da oynayacak.



Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde 24 takım, 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

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