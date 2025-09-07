A Milli Takım, 60 yıl sonra bir ilki yaşadı: Tarih, 6-0'la tekerrür etti
A Milli Takım, İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu maç sonrası 60 yılın ardından bir ilki yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk ederken, tarihi bir mağlubiyet yaşadı.
Konuk ekip Mikel Merino'nun hat-trick yaptığı karşılaşmayı 6-0 kazandı. İspanyollara galibiyeti getiren diğer golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres kaydetti.
Vincenzo Montella yönetiminde Mart 2024'te Avusturya ile oynanan özel müsabakayı 6-1 kaybeden milliler, resmi karşılaşmalarda kalesinde 6 gol gördüğü son maçı 7 Eylül 2021'de Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynadı.
2022 Dünya Kupası elemelerinde farklı mağlup olan milliler, grupta tek yenilgi (6-1) alırken 2. olarak play-off oynadı.
60 YIL SONRA 6-0'LIK SKOR
A Milli Futbol Takımı, resmi karşılaşmalarda 6-0 mağlup olduğu son maç 1965 yılında oynandı.
Avrupa Şampiyonası eleme grubunda İstanbul'da oynanan mücadeleyi Çekoslovakya 6-0'lık skorla kazandı.
4 Nisan 1984'te Macaristan ile oynanan özel karşılaşma da konuk ekibin 6 farklı galibiyetiyle sonuçlandı.
İSPANYA'YA KARŞI ÜST ÜSTE 4. KEZ YENİLGİ
Ay-yıldızlılar, tarihinde 12. kez karşılaştığı İspanya'ya karşı 7. kez kaybetti. İki ekip arasındaki mücadelelerde 9'u resmi, 3'ü özel olmak üzere 12 maçın 4'ü berabere biterken, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunuyor. Türkiye tek galibiyetini 14 Mart 1954'te İstanbul'da oynanan 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde elde etti.
2010 Dünya Kupası elemelerinde de aynı grupta yer alan 2 ülke arasındaki maçlarda gülen taraf yine İspanya olmuştu. 2016 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İspanyollar 3-0 kazandı. Bugün Konya'daki müsabaka sonucuyla birlikte Türkiye, rakibine karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.
İki ekip arasındaki müsabakalarda İspanya 3 kez 3 farklı sonuçla galip ayrılırken, bugünkü skor rekabetteki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
