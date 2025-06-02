A Milli Takım, ABD yolcusu

Futbolda kulüp sezonunun bitmesinin hemen ardından milli mesai başladı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.



Bugün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek milliler, akşam saatlerinde ABD'nin Boston kentine gidecek.

MAÇLARIN TAKVİMİ

Ay-yıldızlılar 7 Haziran Cumartesi günü Birleşik Devletler'e karşı hazırlık maçı oynayacak.



11 Haziran Çarşamba tarihinde ise Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika, millilere rakip olacak.