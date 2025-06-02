A Milli Takım, ABD yolcusu
A Milli Futbol Takımı, bugün yapacakları antrenmanın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak.
Futbolda kulüp sezonunun bitmesinin hemen ardından milli mesai başladı.
2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.
Bugün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek milliler, akşam saatlerinde ABD'nin Boston kentine gidecek.
MAÇLARIN TAKVİMİ
Ay-yıldızlılar 7 Haziran Cumartesi günü Birleşik Devletler'e karşı hazırlık maçı oynayacak.
11 Haziran Çarşamba tarihinde ise Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika, millilere rakip olacak.
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