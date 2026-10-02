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A Milli Takım, Belçika'ya mağlup oldu. İstifa sesleri yükseldi

02.10.2026 17:23

Son Güncelleme: 02.10.2026 23:41

A Milli Takım, Belçika'ya mağlup oldu. İstifa sesleri yükseldi
Reuters

Maçta Montella'ya tribünlerden tepkiler vardı.

NTV - Haber Merkezi
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A Milli Takım, Uluslar A Ligi'ndeki üçüncü maçına çıktığı Belçika deplasmanında 3-0 yenildi.

A Milli Takım, tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıktı.

 

Ay-yıldızlılar, 1. grup üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Belçika 3-0 kazandı. 

 

LUKAKU GOL ATTI ARDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

 

Fenerbahçeli Lukaku bu sezon resmi maçlarda ilk golünü Türkiye'ye attı.

 

Arda Güler, 90+2'de gördüğü sarı kart sonrası İtalya deplasmanında cezalı duruma düştü.

 

Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetti.

 

Sahasında oynadığı ilk iki maçtan da yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında kaldı.

 

İSTİFA SESLERİ

 

A Milli Takım'ı yalnız bırakmayan taraftarlar, müsabakanın 2-0 olması sonrası tribünlerden “Montella istifa” tezahüratlarında bulundu.

 

MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

 

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

 

Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun’un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

 

EKSİKLER

 

Milli Takım'da sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarılmıştı. 

 

Kadroya dahil edilen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek görev bekleyen isimler arasındaydı. 

 

23:37
MAÇ SONA ERDİ
Maç 3-0 Belçika galibiyetiyle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
23:19
3. GOL SESİ
Fenerbahçeli Lukaku'nun golüyle Belçika skoru 3-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
23:04
SKOR 2-0
De Bruyne kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
Anadolu Ajansı
22:30
İLK YARIDA TEK GOL
Maçın ilk yarısı ev sahibi Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
21:57
GOL ERKEN GELDİ
De Bruyne'nin golüyle Belçika 1-0 öne geçti.
Reuters
21:45
MAÇ BAŞLADI
Belçika-Türkiye maçında ilk düdük çaldı.
Reuters
20:34
İLK 11'LER
Belçika: Lammens, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Ngoy, De Ketelaere, Vanaken, Castagne, Godts Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Bartuğ, Kerem, Arda, Abdülkerim, İsmail, Oğuz, Ferdi, Barış Alper
Reuters