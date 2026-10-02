A Milli Takım, Belçika'ya mağlup oldu. İstifa sesleri yükseldi

A Milli Takım, tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 1. grup üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi Belçika 3-0 kazandı.

LUKAKU GOL ATTI ARDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçeli Lukaku bu sezon resmi maçlarda ilk golünü Türkiye 'ye attı.

Arda Güler, 90+2'de gördüğü sarı kart sonrası İtalya deplasmanında cezalı duruma düştü.

Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetti.

Sahasında oynadığı ilk iki maçtan da yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında kaldı.

İSTİFA SESLERİ

A Milli Takım'ı yalnız bırakmayan taraftarlar, müsabakanın 2-0 olması sonrası tribünlerden “Montella istifa” tezahüratlarında bulundu.

MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun’un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

EKSİKLER

Milli Takım'da sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarılmıştı.

Kadroya dahil edilen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek görev bekleyen isimler arasındaydı.