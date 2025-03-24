A Milli Takım bir ilki başardı, Uğurcan Çakır başrollerden biri oldu

A Milli Takım, tarihinde ikinci kez Macaristan’ı deplasmanda mağlup etti. Daha önce 2006 yılında EURO 2008 Elemeleri’nde deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetmişti. Montella ve öğrencileri, 3-0 gibi net bir skorla rakibini geçerken aynı zamanda 19 yılın ardından Macaristan’ı deplasmanda mağlup edebildi.



İLK KEZ A LİGİ’NDE



Uluslar Ligi’nde daha önce B Ligi’nde yer alıp, C Ligi’ne düşme üzüntüsü yaşayan Türkiye, ilk kez A Ligi’ne yükselme başarısı da gösterdi. Stefan Kuntz yönetiminde C Ligi’nden B Ligi’ne yükselen milliler, Vincenzo Montella yönetiminde Galler, Karadağ ve İzlanda’nın yer aldığı grupta ikinci olmuştu. A Ligi’nden gelen Macaristan ile Play-Off’ta karşılaşan milliler, iki maçta da rakibini mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi.



YUSUF AKÇİÇEK MİLLİ FORMAYI GİYDİ



Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek deplasmanda oynanan karşılaşmada ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Fenerbahçe’de bu sezon tecrübeli isimlerin yaşadığı sakatlıklar sonrasında formayı kapan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Macaristan maçları için aday kadroya dahil edilmişti. İstanbul’daki maçta kadroda yer alan ancak forma giymeyen Yusuf Akçiçek, mücadelenin ikinci yarısında Kenan Yıldız’ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez milli formayı terletti. Öte yandan Deniz Gül de İstanbul’daki Macaristan karşılaşmasında ilk kez milli takımda boy gösterdi. Ayrıca Oğuz Aydın da İstanbul’da oynanan karşılaşmada ilk kez resmi bir maçta forma giymişti.



UĞURCAN ÇAKIR DİKKAT ÇEKTİ



Mert Günok’un yokluğunda eldivenleri devralan Uğurcan Çakır, iki maçta da gösterdiği performansla galibiyetlerde önemli rol oynadı. Özellikle İstanbul’da oynanan karşılaşmada yaptığı 5 kurtarışla dikkat çeken Uğurcan Çakır, deplasmanda da rakiplerine geçit vermedi. Uğurcan Çakır, Macaristan maçlarıyla birlikte 31’inci kez A Milli Takım formasını terletti.



MONTELLA YÖNETİMİNDE 11’İNCİ GALİBİYET



A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 11’inci galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik adam yönetimindeki 21’inci maçına Macaristan karşısında çıktı. Milliler 16’sı resmi, 5’i özel maç olmak üzere çıktığı 21 karşılaşmanın 11’ini kazanıp, 4’ünde sahadan beraberlikle ayrıldı. Türkiye 6 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.



DÜNYA KUPASI ELEMELERİ’NDE SON RAKİP İSPANYA



A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki son rakibi ise İspanya oldu. Daha önce Uluslar Ligi’nde Play-Off oynayacağı için elemelerde 4’lü gruba düşen milliler; Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya – Hollanda maçını kazanan takımla aynı grupta yer alacaktı. Dün 2-2’nin rövanşında rakibini sahasında konuk eden İspanya, penaltı atışları sonrasında Hollanda’yı mağlup ederek, Türkiye’nin grubunda yer alan son takım oldu. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri’ne eylül ayında Gürcistan deplasmanında başlayacak.