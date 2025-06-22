A Milli Takım çeyrek finalde

İkinci çeyrekte iyi hücum eden ve savunma sertliğini artıran milliler, devre arasına 43-35 üstünlükle girdi.

Tilbe Şenyürek ve Sevgi Uzun'un etkili performansıyla 16-2'lik üstünlük kuran milli takım, periyodun bitimine iki dakika kala farkı çift hanelere çıkardı: 32-43.

Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan maçta millilerin üç sayı çizgisinin gerisinden skor ürettiği ilk çeyrekte Yunanistan ise pota altını zorlayarak basketler buldu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Yunanistan ile karşılaşan A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup ikincisi olarak tur atladı.

HIZLI HÜCÜM SKOR GETİRDİ



Üçüncü çeyreğe Spanou'nun peş peşe attığı sayılarla giren Yunanistan, periyodun başlarında 45-45'lik eşitliği yakaladı.



Yunanistan, sayı bulmakta zorlanan Türkiye karşısında Parks'ın etkili oyunuyla öne geçerek periyodun bitimine 4 dakika kala skoru 55-50 yaptı.



Hızlı hücumlarla skor üreterek üstünlüğü tekrar ele geçiren milliler, final periyoduna 62-59 da önde girdi.



Son çeyreğe hücumda iyi başlayan ay-yıldızlılar, savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Üç sayılık isabetlerle farkı açan Türkiye, mücadeleden 83-72 galip ayrıldı.



A Grubu'nda 2 galibiyet, bir yenilgi yaşayan ay-yıldızlılar, gruptan ikinci sırada çıkıp çeyrek finale yükseldi.



Milli Takım, çeyrek finalde B Grubu'nu lider bitiren İtalya'yla 24 Haziran Salı günü karşılaşacak.