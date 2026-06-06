A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada. Venezuela-Türkiye maçı

06.06.2026 23:33

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada. Venezuela-Türkiye maçı
Anadolu Ajansı

A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya karşısındaki gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Takım, turnuva öncesi son hazırlık maçında Venezuela karşısında...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaşıyor.

 

Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak maç, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak.

 

İKİ ÜLKE ARASINDA İLK MAÇ

 

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele ediyor.

 

Ay-yıldızlı ekip, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

 

Milliler, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

23:33
İLK 11'LER
Venezuela: Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül
Reuters

ADAY KADRO

 

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

 

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

 

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

 

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

 

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

 

Kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'deki kafilede yer alıyor.

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