A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.



FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de açıklayacak.



İlk 10'daki ülkeler şöyle:

1- Arjantin | 1889 puan



2- Fransa | 1851 puan

3- İspanya | 1836 puan

4- İngiltere | 1817 puan

5- Brezilya | 1772 puan

6- Belçika | 1768 puan

7- Hollanda | 1759 puan

8- Portekiz | 1752 puan

9- Kolombiya | 1738 puan

10- İtalya | 1726 puan