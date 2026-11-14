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A Milli Takım, Fransa ile 8. maçına çıkacak. İşte iki ülke arasında oynanan maçlar

14.11.2026 12:22

A Milli Takım, Fransa ile 8. maçına çıkacak. İşte iki ülke arasında oynanan maçlar
Anadolu Ajansı

Maç, 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 22.45'te başlayacak.

AA
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Türkiye ile Fransa, yarın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında karşılaşacaklar.

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında yarın oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.

 

Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.

 

İLK MAÇ 1996'DA 

 

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

 

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

 

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

 

SON MAÇ EYLÜLDE

 

İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.

 

Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

 

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE İKİ MAÇ 

 

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

 

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

 

ARALARINDAKİ MAÇLAR

 

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Ajansı
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