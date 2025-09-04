A Milli Takım, galibiyetle başladı: Barış Alper'e kırmızı kart çıktı, 3 puan 3 golle geldi!

A Milli Takım, Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'a konuk oldu.



Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetti. Maç 3-2 Türkiye üstünlüğüyle sona erdi. Goller Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi. Avrupa Şampiyonası'ndaki Gürcistan maçında da ilk golü Mert kaydetmişti. Aynı maçta Kerem de gol atmıştı. 70.dakikada Barış Alper'in kırmızı kart görmesinden sonra A Milli Takım maçı 10 kişi sürdürdü. Grubun ikinci mücadelesi olan Türkiye-İspanya maçı pazar akşamı 21.45'te oynanacak. İki takım Konya'da karşılaşacak. EN FAZLA GOLE KATKIDA BULUNAN OYUNCU

Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Mayıs 2021'den bu yana Milli Takımımızda en fazla gole katkıda bulunan oyuncu oldu. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR 1' Maç başladı 3' Arda Güler'in asistinde Mert Müldür'ün golüyle Türkiye 1-0 öne geçti. 21' Maçın ilk kartı İsmail Yüksek'e çıktı. 41' Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Ay-Yıldızlılar skoru 2'ye getirdi. 45' İlk yarı sona erdi. İKİNCİ DEVRE 52' Kerem kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-0 64' Gürcistan Davitashvili'nin golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1 66' Kerem ve Yunus kenare gelirken Barış Alper ve Oğuz Aydın oyuna dahil edildi. 71' Barış Alper Yılmaz, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. 90+8' Kvaratskhelia'nin golüyle fark 2'ye indi: 3-2 90+9' Mücadele sona erdi.

BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI İZLEDİ



A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.



Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

SON MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAYDI



Türkiye ile Gürcistan son maçlarını geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynadı.



BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan grup karşılaşmasını ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.



Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktüroğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI



Türkiye'nin eleme grubundaki maç programı şöyle:



7 Eylül Pazar, 21.45: Türkiye-İspanya



11 Ekim Cumartesi: Bulgaristan-Türkiye



14 Ekim Salı: Türkiye-Gürcistan



15 Kasım Cumartesi: Türkiye-Bulgaristan



18 Kasım Salı: İspanya-Türkiye

İLK 11'LER



Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.



Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan.