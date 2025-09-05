NTV.COM.TR

A Milli takım İspanya maçı için Konya'da

2026 Dünya Kupası yolculuğuna 3-2'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, pazar günü oynanacak İspanya maçının hazırlıkları için Konya'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maçı için Konya'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na giden ay-yıldızlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Milli Takım, maçın hazırlıklarını Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yapacak.

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

A Milli Takım, galibiyetle başladı

