A Milli Takım, İspanya'ya karşı farkı önleyemedi: Konya'da ağır yenilgi

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da son Avrupa şampiyonu İspanya'yı konuk etti.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İspanya'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda Merino kaydetti.



Bu skorun ardından İspanya, 2'de 2 yaptı ve 6 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu. Ay-Yıldızlılar ise 3 puanla 3. basamakta yer aldı.



Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanına çıkacak. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan'ı konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR TÜRKİYE 0-6 İSPANYA 1' Maç başladı. 2' Milliler gole yaklaştı! Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden şutunu kaleci Unai Simon güçlükle kurtardı. 5' Bravo Uğurcan! İspanya atağında savunma arkasına atılan topa Nico Williams'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı. 6' Maalesef top ağlarda... Ceza yayı üzerinde topla buluşan Pedri, attığı çalım sonrası plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 8' Eşitlik şansı kaçtı! Arda Güler'in ters topunu alan Kenan Yıldız'ın pasıyla ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sağ ayağıyla vuruşu direğin yanından auta gitti. 22' İspanya farkı 2'ye çıkardı... Ceza sahasına çok organize giren konuk ekipte Merino'nun şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi. 26' Gole çok yaklaştık! Sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın şutunu kaleci Simon kornere çeldi. 44' İspanya'da sakatlanan Nico Williams oyundan çıktı. Yerine Ferran Torres dahil oldu. 45+2' Fark 3'e çıktı... Sol kanattan gelişen İspanya atağında Pedri'nin içeri çevirdiği topu Merino tek vuruşla tamamladı ve skor 3-0 oldu. İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı. Yunus Akgün'ün yerine Oğuz Aydın oyuna girdi. 53' İspanya 4-0 yaptı... A Milli Takım'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından hızlı hücuma çıkan konuk ekipte Lamine Yamal'ın pasıyla karşı karşıya kalan Ferran Torres meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 58' Merino'dan hat-trick... Yine hızlı gelişen İspanya atağında ceza sahası dışında topla buluşan Merino, skoru 5-0 yaptı. 62' Bu kez Pedri... Kontaatakta hazırlıksız yakalanan A Milli Takım, kalesinde 6. golü gördü. Ara pasla buluşan Pedri, skoru 6-0'a getirdi. İLK 11'LER



Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız



İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.



Nico Williams (İspanya) ve Merih Demiral (Türkiye) ikili mücadelede

MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİK YOK Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.



Montella, ay-yıldızlı takımı Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sahaya sürdü.



Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.



Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ise maç kadrosunda yer almadı.



KAAN AYHAN SAKATLIK NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI



A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Kaan, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer alamadı.



İSPANYA 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ



İspanya Milli Takımı, Bulgaristan maçına başladığı 11'le Türkiye karşısında sahada yer aldı.



Teknik direktör Luis de la Fuente, Bulgaristan deplasmanında 3-0 kazanan kadroyu, ay-yıldızlı ekip karşısında da sahaya sürdü.



KONYA'DA MAÇA YOĞUN İLGİ



A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı mücadeleye ilgi çok büyük oldu.



Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nı tamamen doldurdu. Birçok taraftar da bilet bulamadığı için tribünde yer alamadı.

Vincenzo Montella, Arda Güler'e taktik veriyor.

GRUP LİDERİ DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN GİDECEK



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU



A Milli Takım'ın İspanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik



Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.



İSPANYA'NIN ADAY KADROSU



İspanya'nın aday kadrosunda, sezon başında Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan forvet oyuncusu Alvaro Morata da yer alıyor.



Teknik direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen İspanya'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)



Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)



Orta Saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint Germain), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Fermin Lopez (Barcelona)



Forvet: Alvaro Morata (Como), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesus Rodriguez (Como)