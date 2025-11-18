A Milli Takım, İspanya'yı salladı ama yıkamadı: Milliler, 1 puanla dönüyor

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Aleix Garcia, Fabian Ruiz, Merino, Pino, Olmo, Oyarzabal.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül.

A MİLLİ TAKIM'DA 8 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 8 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, cezalı İsmail Yüksek, sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ile kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'e şans verdi.

Montella, ay-yıldızlı takımı Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, İsak Vural, Arda Güler, Kenan Yıldız, Atakan Karazor, Yusuf Akçiçek, Ahmed Kutucu, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç, yedekler arasında yer aldı.