A Milli Takım, İspanya'yı salladı ama yıkamadı: Milliler, 1 puanla dönüyor
18.11.2025 17:17
Son Güncelleme: 19.11.2025 00:44
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında İspanya ile berabere kaldı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
İspanya, 4. dakikada Dani Olmo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Türkiye, 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'ın golüyle geri döndü ve 2-1'lik üstünlük yakaladı. Ev sahibi İspanya, 62. dakikada Oyarzabal'la eşitliği sağladı.
Bu skorun ardından A Milli Takım, E Grubu'nu 13 puanla tamamladı ve play-off'u beklemeye geçti. İspanya ise 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazandı.
Barış Alper Yılmaz ve Cubarsi'nin hava topu mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
İSPANYA 2-2 TÜRKİYE
1' Maç başladı.
4' Maalesef top ağlarda... Sol kanattan gelişen atakta Cucurella'nın içeriye çevirdiği topu Dani Olmo kale ağzında tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
12' A Milli Takım'da sarı kart gören oyuncu Deniz Gül.
24' Büyük tehlike... İspanya'da savunma arkasına sarkan ve dar açıda topla buluşan Oyarzabal, karşı karşıya pozisyonda içeriye çevirmek istedi ancak A Milli Takım savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
34' A Milli Takım etkili geldi! Ön alan baskısıyla kapılan topta Deniz Gül'ün ceza sahası dışındaki pasıyla buluşan Orkun'un şutu kalecide kaldı.
42' GOOOOOLLL! A Milli Takım, beraberliği yakaladı! Kazanılan köşe vuruşunda Orkun Kökçü'nün ortasını Barış Alper Yılmaz indirdi. Kale önündeki Deniz Gül'ün vuruşu ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
50' Çok tehlikeli geldik! Orkun Kökçü'nün ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutu kaleci Simon'da kaldı.
53' İnanılmaz pozisyon! A Milli Takım'ın rakip yarı alanda kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Orkun Kökçü'nün ortasıyla arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın röveşata vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
54' GOOOOLLLL! TÜRKİYE ÖNE GEÇTİ! Uzun süredir rakip yarı alanda pas yapan A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu'nun yay üzerine çıkardığı topu Orkun Kökçü indirdi. Salih Özcan'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve Türkiye 2-1 öne geçti.
62' Maalesef skor 2-2... Sol kanattan gelişen atakta Cucurella'nın ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Oyarzabal, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tamamladı ve skora eşitlik geldi.
67' Net gol kaçtı! Hızlı hücumda savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı, kaleci Unai Simon güçlükle kurtardı.
68' İspanya'da Baena, Salih Özcan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
76' A Milli Takım'da Salih Özcan sarı kart gördü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella.
İLK 11'LER
İspanya: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Aleix Garcia, Fabian Ruiz, Merino, Pino, Olmo, Oyarzabal.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül.
A MİLLİ TAKIM'DA 8 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 8 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, cezalı İsmail Yüksek, sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ile kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'e şans verdi.
Milli takımda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, İsak Vural, Arda Güler, Kenan Yıldız, Atakan Karazor, Yusuf Akçiçek, Ahmed Kutucu, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç, yedekler arasında yer aldı.
İspanya-Türkiye maçı öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
MONTELLA, CEZA SINIRINDAKİ İSİMLERİ KORUDU
Vincenzo Montella, sarı kart ceza sınırında bulunan 3 oyuncuya ilk 11'de şans vermedi.
Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, yedekler arasında yer aldı.
Arda Güler ve Kenan Yıldız, maç öncesi ısınma çalışmalarında böyle yer aldı.
DENİZ GÜL İLK KEZ 11'DE
Genç oyuncu Deniz Gül, A Milli Takım ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Portekiz ekibi Porto'da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, daha önce A Milli Takım'da görev aldığı 4 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.
A Milli Takım'ın İspanya karşısında golünü kaydeden Deniz Gül'ün sevinci.
KAPTAN MERİH DEMİRAL
A Milli Takım'da İspanya karşılaşmasında kaptanlık pazubendini Merih Demiral taktı.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
A Milli Takım'ın İspanya karşısındaki gol sevinci.