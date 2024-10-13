A Milli Takım, İzlanda deplasmanında

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak.



Milliler grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 7 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İzlanda ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.



15. RANDEVU



Türkiye ile İzlanda ile 13'ü resmi, 1'i de özel olmak 14 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da İzlanda kazandı. 3 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

İki ülke son olarak 9 Eylül 2024 tarihinde İzmir'de karşı karşıya gelirken, A Milli Takım sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.



MİLLİLERİN 635. MÜSABAKASI



Milliler, İzlanda karşılaşmasıyla tarihindeki 635. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 349'u resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 634 müsabakada 1'i hükmen 247 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 865 gol kaydederken, kalesinde ise 906 gole engel olamadı.



VİNCENZO MONTELLA 17. MAÇINDA



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 11'i resmi, 5'i özel olmak üzere 16 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan İzlanda karşısında yer alamayacak.

DAMİAN SYLWESTRZAK DÜDÜK ÇALACAK



İzlanda - Türkiye müsabakasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:



Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)