A Milli Takım, Japonya karşısında: İlk 11 belli oldu

"HALA BURADA HOCAYIM"



Eleştirilerin odağındaki Alman teknik adam Stefan Kuntz, milli takımın Euro 2024'e katılacağından emin.



Ermenistan maçı sonrası eleştirelerin odağındaki isim Kuntz, maç öncesi "Şu anda Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum." diye konuştu.

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