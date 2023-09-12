A Milli Takım, Japonya karşısında: İlk 11 belli oldu

Türkiye ile Japonya 21 yıl sonra karşı karşıya.
Cegeka Arena saat 15:20'de oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
Türkiye ile Japonya son olarak 2002 Dünya Kupası'nda karşılaşmış ve maçı Ay yıldızlılar 1-0 kazanmıştı.
İLK 11
TÜRKİYE:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım.
JAPONYA:
Nakamura, Taniguchi, Doan, Furuhashi, Nakamura, Atsuki Ito, Tanka, Kubo, Hiroki Ito, Machida, Maikuma.
Kuntz’un maç öncesi aldığı karara göre devre arasında kaleci değişikliği olacak ve Uğurcan Çakır oyundan çıkacak.
"HALA BURADA HOCAYIM"
Eleştirilerin odağındaki Alman teknik adam Stefan Kuntz, milli takımın Euro 2024'e katılacağından emin.
Ermenistan maçı sonrası eleştirelerin odağındaki isim Kuntz, maç öncesi "Şu anda Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum." diye konuştu.
VİDEO: MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN STEFAN KUNTZ AÇIKLAMASI
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