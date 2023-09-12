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A Milli Takım, Japonya karşısında: Muhtemel 11

A Milli Futbol Takımı, dostluk maçında Japonya ile karşılaşacak. Belçika'nın Genk şehrinde oynanacak mücadele saat 15.20'de başlayacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

A Milli Takım, Japonya karşısında: Muhtemel 11

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Türkiye ile 21 yıl sonra karşı karşıya.

Türkiye ile Japonya son olarak 2002 Dünya Kupası'nda karşılaşmış ve maçı Ay yıldızlılar 1-0 kazanmıştı.

Cegeka Arena saat 15:20'de oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadele TRT 1'den yayınlanacak. 

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Stefan Kuntz'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Zeki-Merih-Cağlar-Onur, Hakan-İsmail-Orkun, Cengiz, Bertuğ ve Yusuf.

A Milli Takım, Japonya karşısında: Muhtemel 11 - 1

"HALA BURADA HOCAYIM"

Eleştirilerin odağındaki Alman teknik adam Stefan Kuntz, milli takımın Euro 2024'e katılacağından emin.

Ermenistan maçı sonrası eleştirelerin odağındaki isim Kuntz, maç öncesi "Şu anda Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum." diye konuştu. 

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