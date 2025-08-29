NTV.COM.TR

A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

Türkiye'nin Gürcistan ve İspanya karşılaşmalarındaki aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın Gürcistan ve İspanya karşılaşmalarındaki aday kadrosu belli oldu.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğolu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

