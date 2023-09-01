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A Milli Takım kadrosu açıklandı

Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım kadrosu açıklandı

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Millî Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un görev vermesi halinde Kazımcan Karataş, Yusuf Sarı ve Bertuğ Yıldırım, A milli formayı ilk kez giyecekler.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 3 Eylül Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Onur Bulut, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Kazımcan Karataş, Mert Müldür

ORTA SAHA/FORVET: Cengiz Ünder, Yusuf Sarı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Umut Nayir

A Milli Takım kadrosu açıklandı - 1
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