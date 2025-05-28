A Milli Takım kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz tercihler
A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika maçlarının kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri öncesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.
Mustafa Hekimoğlu ile Mustafa Eskihellaç, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçlarının kadrosunu da büyük oranda şekillendirecek bu iki maç ABD'de gerçekleşecek.
ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
KALECİLER
Altay Bayındır-Manchester United
Berke Özer-ikas Eyüpspor
Muhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FK
Uğurcan Çakır-Trabzonspor
DEFANS
Çağlar Söyüncü-Fenerbahçe
Eren Elmalı-Galatasaray
Merih Demiral-Al-Ahli Saudi FC
Mert Müldür-Fenerbahçe
Mustafa Eskihellaç-Trabzonspor
Samet Akaydin-Çaykur Rizespor
Yasin Özcan-Kasımpaşa
Yusuf Akçiçek-Fenerbahçe
Zeki Çelik-AS Roma
ORTA SAHA
Demir Ege Tıknaz-Rio Ave FC
Hakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milano
İsmail Yüksek-Fenerbahçe
Kaan Ayhan-Galatasaray
Okay Yokuşlu-Trabzonspor
Orkun Kökçü-SL Benfica
Salih Özcan-Borussia Dortmund
FORVET
Arda Güler-Real Madrid
Barış Alper Yılmaz-Galatasaray
Can Uzun-Eintracht Frankfurt
Deniz Gül-Porto
İrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.
Kenan Yıldız-Juventus-
Kerem Aktürkoğlu-Benfica
Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş
Oğuz Aydın-Fenerbahçe
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