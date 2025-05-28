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A Milli Takım kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz tercihler

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika maçlarının kadrosu belli oldu.

A Milli Takım kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz tercihler

A Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri öncesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. 

Mustafa Hekimoğlu ile Mustafa Eskihellaç, kariyerlerinde ilk kez A 'a çağrıldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçlarının kadrosunu da büyük oranda şekillendirecek bu iki maç ABD'de gerçekleşecek.

ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİLER

Altay Bayındır-Manchester United

Berke Özer-ikas Eyüpspor

Muhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FK

Uğurcan Çakır-Trabzonspor

DEFANS

Çağlar Söyüncü-Fenerbahçe

Eren Elmalı-Galatasaray

Merih Demiral-Al-Ahli Saudi FC

Mert Müldür-Fenerbahçe

Mustafa Eskihellaç-Trabzonspor

Samet Akaydin-Çaykur Rizespor

Yasin Özcan-Kasımpaşa

Yusuf Akçiçek-Fenerbahçe

Zeki Çelik-AS Roma

ORTA SAHA

Demir Ege Tıknaz-Rio Ave FC

Hakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milano

İsmail Yüksek-Fenerbahçe

Kaan Ayhan-Galatasaray

Okay Yokuşlu-Trabzonspor

Orkun Kökçü-SL Benfica

Salih Özcan-Borussia Dortmund

FORVET

Arda Güler-Real Madrid

Barış Alper Yılmaz-Galatasaray

Can Uzun-Eintracht Frankfurt

Deniz Gül-Porto

İrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.

Kenan Yıldız-Juventus-

Kerem Aktürkoğlu-Benfica

Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş

Oğuz Aydın-Fenerbahçe

A Milli Takım kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz tercihler - 1
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