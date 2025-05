A Milli Takım kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz tercihler

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri öncesi 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.

Mustafa Hekimoğlu ile Mustafa Eskihellaç, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk maçlarının kadrosunu da büyük oranda şekillendirecek bu iki maç ABD'de gerçekleşecek.

ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU



KALECİLER

Altay Bayındır-Manchester United



Berke Özer-ikas Eyüpspor



Muhammed Şengezer-RAMS Başakşehir FK



Uğurcan Çakır-Trabzonspor



DEFANS



Çağlar Söyüncü-Fenerbahçe



Eren Elmalı-Galatasaray



Merih Demiral-Al-Ahli Saudi FC



Mert Müldür-Fenerbahçe



Mustafa Eskihellaç-Trabzonspor



Samet Akaydin-Çaykur Rizespor



Yasin Özcan-Kasımpaşa



Yusuf Akçiçek-Fenerbahçe



Zeki Çelik-AS Roma



ORTA SAHA



Demir Ege Tıknaz-Rio Ave FC



Hakan Çalhanoğlu-FC Internazionale Milano



İsmail Yüksek-Fenerbahçe



Kaan Ayhan-Galatasaray



Okay Yokuşlu-Trabzonspor



Orkun Kökçü-SL Benfica



Salih Özcan-Borussia Dortmund



FORVET



Arda Güler-Real Madrid



Barış Alper Yılmaz-Galatasaray



Can Uzun-Eintracht Frankfurt



Deniz Gül-Porto



İrfan Can Kahveci-Fenerbahçe A.Ş.



Kenan Yıldız-Juventus-

Kerem Aktürkoğlu-Benfica



Mustafa Hekimoğlu-Beşiktaş



Oğuz Aydın-Fenerbahçe