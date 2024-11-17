A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Abdülkerim Bardakcı çıkarıldı

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi beşinci haftasında Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin 62. dakikasında hakeme itirazdan sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Karadağ maçında cezalı duruma düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nunda yapılan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın kamp kadrosundan ayrıldığı duyuruldu.

Öte yandan Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak'ın ise bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptığı kaydedidli.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.



Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı."

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak mücadele 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.