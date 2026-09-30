A Milli Takım kadrosunda değişiklik. Sakatlık nedeniyle çıkarıldı
30.09.2026 12:01
Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2 Ekim Cuma günü Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak millilerin aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
TEDAVİSİ KULÜBÜNDE DEVAM EDECEK
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına ve tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edilmesine karar verildi.