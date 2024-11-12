A Millî Takım kadrosunda değişiklik: Eren Dinkci ve Yasin Özcan dahil oldu
A Millî Takım kadrosundan Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarılırken Eren Dinkci ve Yasin Özcan kampa davet edildi.
A Millî Takım kadrosundan Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldı.
Eren Dinkci ve Yasin Özcan ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."
Eren Dinkci
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