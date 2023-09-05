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A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Umut Nayir yerine Halil Dervişoğlu

A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlanan Umut Nayir yerine Halil Dervişoğlu kadroya alındı.

A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Umut Nayir yerine Halil Dervişoğlu

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TFF, A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada,

"UEFA EURO 2024 Elemeleri’nde 8 Eylül’de Eskişehir’de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe’den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu dâhil edildi. Halil, akşam saatlerinde A Millî Takımımızın Riva’daki kampına katılacak." denildi. 

Türkiye-Ermenistan müsabakası, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Umut Nayir yerine Halil Dervişoğlu - 1
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