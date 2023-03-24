A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop: Havuza genç oyunlar katacağız

A Milli Futbol Takımı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 12.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Ermenistan'a hareket etti. A Milli Futbol Takımı'nın yolculuğu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.



"GENÇ OYUNCULAR İÇİN BÖLGELERE İNECEĞİZ"



Hedeflerinin Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmak olduğunu ifade eden A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, "4 ay önce kuraları çektik ve yarın da Ermenistan maçıyla başlıyoruz. Hedefimiz elemeleri geçip EURO 2024'e katılmak olacak. Genç bir ekiple bu şampiyonada mücadele edeceğiz. Bunun yanında milli takım futbolcu havuzuna daha genç oyunlar katmak istiyoruz. Bunun için bölgeye ineceğiz. Orada binlerce keşfedilmeyi bekleyen futbolcu kardeşlerimiz var. Federasyon olarak onları bulup, gelecek senelerde az bütçelerler daha başarılı olacağız." dedi.



"İKİ MAÇI ALIRSAK ÜMİTLİ OLACAĞIZ"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Eleme grubunda ilk maçımızı yarın Ermenistan ile yapacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan ile Bursa'da ikinci maçımızı oynayacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz; iki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz iki maç da bizim için son derece önemli. Bu iki maçı da alırsak ondan sonraki maçlara ümitle bakacağız. Hedefimiz ilk ikiye kalıp Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Şampiyonanın Almanya'da olmasının da ayrı bir önemi var. Çünkü orada yaşayan Türk vatandaşlarımız sayesinde kendimizi evimizdeymiş gibi oynayacağız." diye konuştu.

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