A Milli Takım tarihi fark attı, övgü üstüne övgü yağdı: "İyi izleyin, 1-2 yıla dünya yıldızı olacak!"

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan deplasmanına çıktı.



Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Millilere galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (k.k.), 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ın tek sayısı 13. dakikada Kirilov'dan geldi.



Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten A Milli Takım, 3. maçlar sonunda 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti olmayan Bulgaristan ise puansız olarak son basamakta yer buldu.



Türkiye, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek. Bulgaristan ise İspanya deplasmanına çıkacak.



Spor yazarları, ay-yıldızlıların tarihi galibiyeti sonrası köşelerinde değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.

İşte yazarların yorumları:

"MİLLİ TAKIM KULÜBÜ"



Uğur Meleke/Hürriyet: "Sıkça dile getirdiğim bir tez var, “Montella bir milli takım kulübü yaratmak istiyor” diye. Bu, kesinlikle değerli bir strateji. İtalyan teknik adam bence iyi bir teknik direktör, akıllı da bir lider. 25-26 kişilik bir oyuncu havuzu var, onlara sürekli olarak davet yapıyor. Oyuncular kendilerini “milli takım kulübü”ne ait hissediyorlar. Ufak form düşüklüklerinde, kulüp takımlarında formayı yitirdiklerinde tedirgin olmuyorlar. Biliyorlar ki milli takım vefalı. Onları hep aile içinde tutacak. Dün ilk 11’imizde 7 futbolcunun numarası 1’le 11 arasındaydı. Artık neredeyse hepimiz 8’in Arda, 10’un Hakan, 11’in Kenan olduğunu filan ezberledik... Montella, “Arda’yı-Kenan’ı 2032’ye saklıyoruz” filan diye saçmalayan idarecilerden kurtulunca çok daha iyi yönetmeye başladı milli takımı. İtalyan hocanın her maçta gözü kapalı tahtaya yazdığı genç süperstarlarımız Arda ve Kenan, dün üçer golün içinde vardılar yine. İlk 4 golün üretiminde rol oynayan, derin oyun kurucu rolünde şaheserler yaratan “yerli Pirlo’muz” Hakan Çalhanoğlu’na da gönülden tebrikler."

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı öncesi çektirdiği fotoğraf

"GERÇEK BİR STARA DÖNÜŞECEK"



Serkan Akcan/Fanatik: "Devre bitimi kendimizi soyunma odasına atar atmaz Montella’nın yapacağı ilk şey futbolcularımızın kramponlarını değiştirmek, ikincisi de ilk yarıda az işleyen kanatlara çözüm bulmaktı. Dönüşte çözümü Kenan Yıldız üretti. Sol kenarda yeteneklerini, hızıyla birleştirip rakibin başını döndürdü ve maçın tüm seyrini değiştirdi. Kenan maçı 2-1’e getiren aksiyonun kahramanıydı ama golü rakibi kendi kalesine attı. Ne var ki art arda 2 gol daha atarak klasını konuşturdu, maçın fişini cekti. Kenan mükemmel bir gelişim süreci yaşıyor. Bayern Münih yöneticileri eminim ki onu beğenmeyip gönderdikleri için bin pişmandırlar. Juventus’ta olduğu gibi milli takımımızda da öylesine büyük oynuyor ki sanırım birkaç yıl içerisinde gerçek bir dünya starına dönüşecek. Can Uzun bu sezon Frankfurt formasıyla harika bir başlangıç yaptı ve hem Bundesliga hem Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çekici bir performansa imza atıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Montella’nın bu parlak başlangıca kayıtsız kalmayacağını düşünüyordum. Can’ı EURO 2024 öncesinde de aday kadroya çağırmış, turnuvaya götürmemişti ama artık onun üzerinden çok zaman geçti ve Can gerçekten müthiş bir gelişim gösterdi. Onu Alman Milli Takımı’na kaptırmak büyük hata olurdu doğrusu."



A Milli Takım'ın Bulgaristan maçında yaşadığı gol sevinci

"İSPANYA MAÇININ TORTUSUNU TAŞIMADI"



Ali Gültiken/Sabah: "Kenan soyadı gibi parlayan bir yıldız olarak sahadaydı ve oyunu Bulgaristan adına erken bitiren futbolcu oldu. Hakan'ın, Arda'nın usta ayaklarına, Orkun'un da aynı seviyede eşlik etmesiyle oyun bizim açımızdan hem keyifli hem de büyük bir güvenle izlenir hale geldi. Bu maçın bize gösterdiği diğer bir şey de futbolda hangi skoru alırsanız alın, bitiş düdüğünden itibaren geçmişte kalmıştır. Milli Takımımız, gördük ki Bulgaristan maçına bir önceki karşılaşmanın tortusunu taşımadı. Bir sonrası için de olması gerektiği gibi iddiasını ortaya koydu. Yetenekler, birlikte hareket ettiğinde içine mücadeleyi ve azmi de kattıklarında sonuç doğal olarak dün akşamki gibi oluyor."

A Milli Takım'ın hücum oyuncusu Kenan Yıldız, attığı golün sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

"SALI AKŞAMI FİNAL VAR"



İlker Yağcıoğlu/Takvim: "İkinci yarının başında baskıyla başladık. Daha hızlı oynadık. Kalitemizi sahaya yansıttık ve 7 dakikada attığımız gollerle maçı kopardık. Kenan'ın bireysel yetenekleriyle attığı ikinci gol, gerçekten harikaydı. Arda'nın Kenan'ın ve özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun iyi oyunlarıyla farka gittik ve istediğmiz 3 puanı aldık. Can Uzun'un oynadığı sürece yaptığı iyi işler gelecek adına milli takımımız için son derece olumluydu. Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeyi özlemişiz. Onun da takıma dönmesi millilerimize güç kattı. Şimdi Gürcistan ile salı akşamı final maçını oynayacağız. O maçtan alacağımız 3 puan, bizi grup ikincisi yapmaya yeter. Bunu başarabilecek güçteyiz. Şunu unutmamak lazım ki Bulgaristan'dan daha iyi bir takıma karşı oynayacağız."



"ÖNCE KRAMPONLAR SONRA TABELA DEĞİŞTİ"



Bülent Timurlenk/Sabah: "Elinizde Arda, Hakan, Kenan gibi Avrupa devlerinin değişmez yıldızları varsa komşu Bulgaristan'ı gözünüze kestiriyorsunuz ama böyle rakipler karşısında biz, İspanyollar kadar rahat değiliz. Pas trafiğimiz çok daha yavaş ve kimi zaman da riskli. Arda'nın nefis golüyle öne geçip o talihsiz golü yerken ayağı kayan Zeki'ydi. Kötü kramponlar seçmişler ki kayanlar Zeki ile sınırlı kalmadı. Önce kramponlar sonra tabela değişti. Bulgarların hediye golünden sonra kusursuz bir fırtına izledik. Arda'nın muhteşem pası, Kenan'ın iki golde ayakta alkışlanacak bitiriciliği... Gürcistan sınavı öncesi tabelanın fişini erken çekip Çalhanoğlu ve Arda'yı daha fazla yormadık. Salı günü kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız." "TARİH YAZDILAR"



Turgay Demir/Fotomaç: "İkinci yarıda bambaşka bir Türkiye vardı... Kenan'a atılan uzun pası Popov kendi kalesine gönderince rakibin direnci kırıldı... Bulgaristan'ın uygulamaya çalıştığı catenaccio taktiği o taktiğin mucidi İtalya'yı her maçta ayağa kaldıran Kenan Yıldız'ın aynı köşeye gönderdiği iki muhteşem plasenin ardından yerle bir oldu. Fark açılınca Bulgar savunması dağılırken maçın kontrolü tamamen elimize geçti ve deyim yerindeyse güle-oynaya daha doğrusu antrenman rahatlığında oynamaya başladık... Zeki Çelik'le tabelayı beşleyip ardından İrfan Can'la yarım düzineyi bulunca ise 1931 ve 1974'te aldığımız 5-1'lik mağlubiyetlerin faturasını kestik. Bu aynı zamanda komşuyu deplasmanda yendiğimiz ilk maç olarak tarihe geçti. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız başta Ay-Yıldızlı futbolcularımızın hepsi özellikle ikinci yarıda klaslarını konuşturup tarih yazdılar..."