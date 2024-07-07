A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Hayalimize çok yaklaşmıştık

Türkiye 2-1 mağlup olduğu Hollanda maçı sonrasında EURO 2024'e veda etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bence Avrupa'nın en iyi ilk 5 takımı içerisindeyiz. Üzgünüz ama başladığımızdan beri oynama şeklimize bakınca bir kimlik kazandırarak oynadığımız için gururluyuz. Bütün futbolcularımızın alnından öpmemiz lazım. Hayalimize çok yaklaşmıştık.

"ÇÖZÜM BULAMADIK"



10 dakikalığına topa sahip olmamaya başladığımız bir bölüm vardı. Genç bir takım olduğumuz için belki de çözüm bulamadık

Rakipten daha fazla şut attık, gol beklentisi de daha fazlaydı ama değerlendiremedik. Oyuncularımız biraz dinlenecek ve ardından Dünya Kupası'na hazırlanacağız."

