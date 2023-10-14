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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sacha Boey yanıtı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sacha Boey'in milli takımda oynama olasılığı hakkında verdiği yanıtta "Sacha Boey iki senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sacha Boey yanıtı

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Çok farklı bir maça çıkacağız. Letonya da çok genç bir takım. Fiziksel geçecek bir maç olacak bizim için. Çok sabırlı ve hızlı top çevirmemiz gereken bir maç. Taraftarın da desteğini bekliyoruz." dedi.

SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Montella, "Sacha Boey, Türk vatandaşlığına geçerse A Milli Takım'a almayı düşünür müsünüz?" sorusuna "Ben hep gerçekleri, olan şeyleri konuşmayı severim. Sacha Boey iyi bir futbolcu ama bildiğim kadarıyla FIFA kuralları gereği bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için en az 5 sene o ülkede oynaması gerekiyor. Sacha Boey iki senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız." diyerek yanıt verdi.

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