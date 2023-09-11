A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "EURO 2024'e katılacağız"

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Japonya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Alman teknik adam basın toplantısında yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:



"JAPONYA'NIN ALMANYA KARŞISINDA ALDIĞI SKOR HER ŞEYİ GÖSTERDİ"



"Ben Japonya'ya gittiğimde, Tokyo'da onların misafirperverliğini yaşamıştım. Aynı zamanda Alman vatandaşı olarak son maçın sonucu bizi üzse de Japonya'nın aldığı skor ve oyun ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını göstermiş oldu."



EURO 2024'E KATILACAĞIZ



"Şu anda Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız. Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk."



"SÜRE VERMEDİĞİMİZ OYUNCULARI OYNATMAK İSTİYORUZ"



Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun ilk 11'de değişiklik yapıp yapmayacağıyla ilgili bulunduğu açıklamalara ithafen "Bizim de aslında düşüncemiz, bu maçta şu ana kadar süre veremediğimiz oyuncuları oynatmak. Dolayısıyla onların kararının etkisi olmayacaktır."

"DEMEK Kİ O KADAR KÖTÜ BİR HOCA DEĞİLİM"



Kuntz, Hans Flick'in gönderilmesinin ardından Almanya Milli Takımı için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine "Demek ki o kadar kötü bir hoca değilim." yanıtını verdi.



PORTEKİZ'DE FIRSAT KAÇIRDIK



"Göreve başladığımızda hem Hamit Bey'le hem de o zamanki yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası elemelerini elde etmek ve Uluslar Ligi'nde bir tur yukarıya çıkmaktı.



Portekiz'de ne yazık ki imkanımızı kaçırdık. Uluslar Ligi'nde çok rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Bizim göreve geldiğimiz süreçte bir çok oyuncuya milli takım şansı verdik.



Bu süreç içerisinde çoğu büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet kariyerine son verdi. Bunun da üstünden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende aslında gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim."



"POZİTİF UNSURLAR NEGATİFLERDEN DAHA ÜSTÜN"



"Herhalde dün İtalya, Makedonya'ya karşı 1-1 berabere kaldı. Bana buraya başladığımda Milli Takım'ın mental yapısı zayıf olduğundan dolayı bu tür maçları çeviremiyor dediler.



Letonya'ya karşı iki tane galibiyet aldık 97 sene içinde gibi bir sürede. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da, dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar negatif olanlardan daha üstün olacaktır"

"DİSİPLİNLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"



"Japonya Milli Takımı çok teknik, çok özellikli bir takım. Çok koşan bir takım, seri oyunculara sahipler. Taktiğe sadıklar. Bizim de disiplinli olmamız gerekiyor.

Bizim için de önemli olan, onlara vereceğimiz karşılık ve onların bizi zorladığı kadar bizim onları zorlamamız olacaktır. Bizim de elimizden geleni yapacağımız konular bunlar olacaktır."