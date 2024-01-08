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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 'nin Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vincenzo Montella'ya yardımcı antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo da eşlik etti.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanını takip eden İtalyan teknik adam, idmanın ardından sportif direktör Mario Branco, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

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