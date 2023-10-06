A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu.

Daniele Russo ve Selçuk Şahin, İtalyan hocaya eşlik edecek.

TFF TÜM KADROYU AÇIKLADI

TFF'den yapılan açıklamada, "Vincenzo Montella'nın A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.



Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Millî Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.



Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek." denildi.

