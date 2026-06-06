A Milli Takım, Venezuela karşısında geri döndü. Dünya Kupası öncesi son provada da galibiyet

MONTELLA: "BEN SABIRSIZIM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Oyuncularımız çok keyif alıyorlar, ben de bu sebeple milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar kulüplerine gidip maç oynuyorlar, ben sabırsızım. Gelsinler, başlayalım diye bekliyorum. Bu birlikteliği korumalıyız. Bütün seçimlerimiz herkesi oynatabilmek için. Kenan koşulara başladı, yavaş yavaş artık bize katılacak. Ferdi'yi ise riske atmak istemedim."