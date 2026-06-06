A Milli Takım, Venezuela karşısında geri döndü. Dünya Kupası öncesi son provada da galibiyet

06.06.2026 23:33

Son Güncelleme: 07.06.2026 02:55

A Milli Takım, Venezuela karşısında geri döndü. Dünya Kupası öncesi son provada da galibiyet
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Venezuela'yı geri dönerek mağlup etti ve turnuva öncesi hazırlık müsabakalarını kayıpsız kapattı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.

 

Milliler, Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

 

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın tek sayısı 14. dakikada Mendoza'dan geldi.

 

Bu skorla birlikte A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi düzenlenen iki hazırlık maçını da kayıpsız kapatmış oldu.

 

Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

 

İKİ ÜLKE ARASINDA İLK MAÇ

 

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele etti.

 

ROTA ARİZONA MESA

 

Ay-yıldızlı ekip, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

 

Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

02:37
NET GOL KAÇTI
78. Dakika: Milliler üçüncü gole yaklaştı. Eren Elmalı'nın ceza sahasına yaptığı ortayı tamamlamak isteyen Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu kaleyi bulmadı. Dönen topta Yunus Akgün içeri çevirmek istedi ancak savunma araya girdi.
02:13
BİZİM ÇOCUKLAR ÖNE GEÇTİ
54. Dakika: A Milli Takım geri döndü. Arda Güler'in pası sonrası ceza yayı dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün harika vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.
02:04
İKİNCİ DEVRE BAŞLADI
Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Anadolu Ajansı
01:49
İLK YARI SONA ERDİ
Karşılaşmanın ilk devresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Resmi Kurum
01:46
MAÇTA EŞİTLİK VAR
44. Dakika: A Milli Takım, beraberliği sağladı. Kazanılan korneri kullanan Arda Güler'in vuruşu direkten sekerek Barış Alper Yılmaz'a çarptı ve çizgiyi geçerek beraberlik golünü getirdi.
Anadolu Ajansı
01:30
MİLLİLER GOLE YAKLAŞTI
27. Dakika: A Milli Takım tehlikeli geldi. Kazanılan kornerde Arda Güler'in yaptığı ortayı ön direkte tamamlamak isteyen Zeki'nin kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.
Anadolu Ajansı
01:15
İLK GOL GELDİ
14. Dakika: Venezuela öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Mendoza, içe kat ederek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-0'a getirdi.
01:14
İLK ATAK VENEZUELA'DAN
12. Dakika: Venezuela etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mendoza'nın tek vuruşu auta gitti.
Anadolu Ajansı
01:00
MAÇ BAŞLADI
Venezuela-Türkiye maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
00:11
MÜLDÜR: "KAMPLARIN DURUMU SAHAYA YANSIYOR"
Milli futbolcu Mert Müldür: "Montella hoca her şeyi çok iyi yapıyor. Öyle kamplar geçiriyoruz ki gerçekten herkes milli takım döneminin gelmesini bekliyor. Birbirimizi çok özlüyoruz. Kampların durumu da sahaya yansıyor."
Anadolu Ajansı
23:59
MONTELLA: "BEN SABIRSIZIM"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Oyuncularımız çok keyif alıyorlar, ben de bu sebeple milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar kulüplerine gidip maç oynuyorlar, ben sabırsızım. Gelsinler, başlayalım diye bekliyorum. Bu birlikteliği korumalıyız. Bütün seçimlerimiz herkesi oynatabilmek için. Kenan koşulara başladı, yavaş yavaş artık bize katılacak. Ferdi'yi ise riske atmak istemedim."
Reuters
23:33
İLK 11'LER
Venezuela: Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez. Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül.
Reuters

MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

 

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya mücadelesine göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

 

Montella, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

 

Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede, Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

 

Tedavileri süren Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Muhammed Şengezer de kadroda yer almadı.

 

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN

 

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Venezuela maçına kaptan olarak çıktı. Zeki, ay-yıldızlı ekipte ilk kez kaptanlık pazu bandını taktı.

 

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

 

TÜRK TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

 

Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.

 

Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.

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