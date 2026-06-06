A Milli Takım, Venezuela karşısında geri döndü. Dünya Kupası öncesi son provada da galibiyet
06.06.2026 23:33
Son Güncelleme: 07.06.2026 02:55
A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Venezuela'yı geri dönerek mağlup etti ve turnuva öncesi hazırlık müsabakalarını kayıpsız kapattı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.
Milliler, Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 54. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Venezuela'nın tek sayısı 14. dakikada Mendoza'dan geldi.
Bu skorla birlikte A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi düzenlenen iki hazırlık maçını da kayıpsız kapatmış oldu.
Kırmızı-beyazlılar, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşamasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
İKİ ÜLKE ARASINDA İLK MAÇ
Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele etti.
ROTA ARİZONA MESA
Ay-yıldızlı ekip, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
MONTELLA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya mücadelesine göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.
Montella, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.
Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede, Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.
Tedavileri süren Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Muhammed Şengezer de kadroda yer almadı.
ZEKİ ÇELİK İLK KEZ KAPTAN
A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Venezuela maçına kaptan olarak çıktı. Zeki, ay-yıldızlı ekipte ilk kez kaptanlık pazu bandını taktı.
Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
TÜRK TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.
Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.