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A Milli Takım'a gurbetçi takviyesi: Atakan Karazor'da işlem tamam

Bundesliga ekibi Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor'un A Milli Takım forması giyebilmesi için vatandaşlık işlemlerine dair prosedürler tamamlandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil etmesi halinde 27 yaşındaki deneyimli orta sahanın ay-yıldızlı formayı giyebileceği kaydedildi.

A Milli Takım'a gurbetçi takviyesi: Atakan Karazor'da işlem tamam

A 'da genç jenerasyonun geleceğe hazırlanmasının yanı sıra gurbetçi futbolcularla ilgili yoğun çalışmalar da yapılıyor.

Sabah'ın haberine göre, TFF yönetiminin Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlığını yapan Atakan Karazor ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda oyuncunun milli takıma seçim uygunluğunun sağlandığı kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncunun vatandaşlık işlemlerine dair prosedürler bu ay içerisinde tamamlandı.

Deneyimli orta saha oyuncusu Vincenzo Montella tarafından tercih edildiği takdirde Ay-yıldızlı formayı giyebilecek.

Milli takım Ekim ayında Karadağ ve İzlanda'yla karşı karşıya gelecek.

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