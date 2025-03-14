A Milli Takım’a ilk kez davet edilen Taha Şahin kimdir, hangi takımlarda oynadı?

İlk kez ay-yıldızlı formayı giymeye hazırlanan Taha Şahin, bu sezon Karadeniz ekibiyle ligde çıktığı 27 karşılaşmada 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Sağ bekin yanı sıra orta saha ve sol bek olarak da forma giyebilen oyuncu etkili sağ ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor. Taha Şahin, kariyerinde Manisa FK, 68 Aksaray Belediyesi ve Rizespor formaları giydi. İşte, milli takıma davet edilen Taha Şahin’in kariyeri…



TAHA ŞAHİN KİMDİR?



Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan oyuncu 2013-14 sezonunda Kasımpaşa’ya transfer oldu.



Alt yaş kategorilerinde U19, U21 gibi takımların formasını giyen Şahin, 2019-20 sezonunda ise bedelsiz olarak 68 Aksaray Belediyespor’un yolunu tuttu.



Burada gösterdiği performansla Manisa FK’nın dikkatini çeken Taha Şahin, 28 bin euro bedele Manisa ekibine transfer oldu.



2023-24 sezonunda Karadeniz ekibine transfer olan Taha Şahin’in transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olurken bu sezon ligde 25 karşılaşmada 2.174 dakika sahada kaldı.



Sağ bek olarak görev yapan 24 yaşındaki oyuncu ilk kez milli forma heyecanı yaşayacak.



