A Milli Takım'a övgü ve uyarı: "Ensendeyiz İspanya | Aman dikkat Montella!"

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.



Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Gürcistan'ın tek sayısı ise 65'te Kochorashvili'den geldi.



Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan A Milli Takım, puanını 9'a yükseltti ve 2. sırada yer alarak Dünya Kupası play-off'u için son 2 maç kala büyük bir avantaj elde etti.



Üst üste 2. kez yenilen Gürcistan ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada yer buldu.



"Bizim Çocuklar", 15 Kasım Çarşamba günü Bulgaristan'ı ağırlayacak. Gürcistan ise aynı tarihte İspanya'yı konuk edecek.



Spor yazarları, millilerin galibiyetini köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazarların değelrendirmeleri:



"ALKIŞLANMAYI HAK EDİYOR"



İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Gecenin sürprizini iki gol atan Merih yaptı. Oyuncularımız o kadar büyük efor sarf etti ki 60'tan sonra biraz oyundan düştük. Bu da normal. 1-0'a razı olacağımız bir gecede 4 golle Gürcistan'ı uğurladık ve artık Dünya Kupası için play-off'u garantiledik desek yeridir. Açıkçası İspanya maçının ardından iki maçta milli takımın bu kadar çabuk toparlanması, iki maçta 10 gol atması ve takım ruhu alkışlanmayı hak ediyor. Montella'nın da hakkını teslim etmek gerekir. Kolay beğenen bir futbol dünyamız yok. Ama geldiğinden beri yaptıklarıyla övgüyü hak ediyor."



Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki futbolseverler, tribünleri hıncahınç doldurdu.

"MONTELLA'YA BİR UYARI"



Levent Tüzemen/Sabah: "Millilerin motivasyonu ve hırsı "Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" inancındaydı. İlk 15 dakikada golü erken bulmak adına telaşlıydık. Abdülkerim'in mühendis ölçüsündeki uzun pasına koşu yapan Kenan Yıldız'ın akıllı bir aşırtma ile attığı gol Gürcistan adına sonun başlangıcı oldu. Gövdeli galibiyet "Play-off" kapısını ardına kadar açtı. Sahanın her yerine basan millilerimiz coşkuyu hep yüksek tuttu. Önde yaptığımız baskı Gürcü savunmasının dengesini bozdu. İki duran topta Hakan'ın ölçülü ortalarında iki kafa golüne imza atan Merih'in doğru pozisyon alması akıl doluydu. Özellikle İsmail orta alanı tek başına tuttu. Eren ile birlikte Kenan'ın kanat bindirmeleri etkiliydi. Kerem belki çok top kaybı yaptı ama önde yaptığı koşular, Gürcü savunmasına telaş yaptırdı. Yunus'un attığı gol öncesi Kerem'in topa dokunup başlattığı atak değerliydi. Hakan oyunun liderliğini yaparken hem etkili ortalar yaptı hem fazlasıyla koştu. Bir uyarı; Montella'nın, skor üstünlüğüne kavuşan takımın "Maç bitti" rehavetine girmesini önlemesi gerekir."



"GÜRCİSTAN'A SELAM, BİZ YOLA DEVAM"



Turgay Demir/Fotomaç: "Her maç başka şekilde parlayan YILDIZımız Kenan, Abdülkerim'in uzun pasını aşırtma bir vuruşla ağlara gönderip açılışı yaptı ve rakibin direncini kırdı. Ardından bir Kocaeli çocuğu olan Merih öyle bir kafa vurdu ki kaleciyle birlikte iki Gürcü savunmacının da gayretleri boşa çıktı... Yüreğini çimlere seren futbolcularımızdan Merih daha sonra bir gol daha atıp geceye damga vurmayı başardı... Skor olarak rahatlayınca maçın başında sıkıntılı olan pas trafiğimiz düzeldi. Hakan Çalhanoğlu hücum ve savunmadaki tüm etkinliklere katıldı, Kerem bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle koştu. Arda Güler, yediği tekmelerden, yapılan faullerden fırsat buldukça klasını gösterdi... Fark dörde çıkınca takım olarak işi rölantiye aldık. Bu dakikalarda en az iki oyuncu değiştirmek gerekirken Montella buna gerek duymadı. Hal böyle olunca kaybedecek bir şeyi kalmayan Gürcistan son bir gayretle yüklendi ve şeref sayılarını da bu şekilde attılar. Ardından Montella yapması gerekeni yapıp Orkun ve Barış'ı sahaya sürdü ve kalan bölümde risk almadan farklı kazanmayı bildik... Velhasılkelam; Gürcistan'a selam, biz yola devam..."



Merih Demiral, Gürcistan karşısında attığı ilk gol sonrası böyle sevindi.

"OFF DEĞİL, OHH"



Mehmet Ayan/Hürriyet: "4-0’dan sonra rölantiye aldığımız için oyunu verdik. Beklenebilirdi bu düşüş. Son yarım saatte dengede oynamaya gayret ettik, bazen başaramadık. Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz netice alabildik mi tartışılır. Kazandığımız maçla büyük olasılıkla Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off biletini cebimize koyduk. Mutluyuz. Hele de bu harika oyun, iki maçtaki oyuncu kullanım becerilerimiz, lejyonerlerimizin üst düzey formu ülke olarak uzun süre sonra bize “off” değil “ohh” çektirdi."



"ENSENDEYİZ İSPANYA"



Fatih Doğan/Sabah: "Maçtan önce İsmail-Orkun-Hakan üçlemesinin dinamik orta saha için daha iyi olacağı görüşüne sahip olsak da İsmail- Hakan Çalhanoğlu'nun çok etkili performansı bu ihtiyacı karşıladı. Montella'nın tercihleri Gürcülerin güçlü kanatlarının etkisini kırdı. Hakan Çalhanoğlu'nun oyunu, liderliği kıymetliydi. Kenan'ın yıldız olarak sahne alması Avrupa'da "yıldız çocuk" manşetlerini ne kadar hak ettiğini atakları ve golüyle gösterdi. Yunus'un gol, Arda'nın oyun katkısını da göz ardı etmemek lazım. Ancak gecenin en parlayan yıldızı Merih Demiral'dı. Takıma kaptanlardan biri olarak verdiği katkı kadar attığı 2 golle de alkışı fazlasıyla hak etti. En iyi ikincilerden biri olarak Play-Off'a daha avantajlı girmeyi garantiledik. Ancak grubun ve 2026 Dünya Kupası'nın favorisi İspanya'ya bir mesaj yolladık: İlk maçı 6-1 kaybetmiş olabiliriz. Ama ensenizdeyiz. En küçük bir hata ve motivasyon kaybınızda, özellikle de İspanya'da her türlü ihtimali değerlendirmek için hazır olacağız."



Kocaeli'de Türkiye-Gürcistan maçı öncesi büyük bir koreografi çalışması yapıldı.

"YOL HALA ÇOK UZUN"



Cem Dizdar/Fanatik: "Yorgunluk diyen de olacaktır gevşeme diyen de... Durum şuydu: Her bir oyuncumuz gayet iyiydi ve performans olarak geride görünen tamamlayan bir tutum içindeydiler. Lakin grup ikincisi olarak bu eşiği geçtiğimize göre buralardan öğrendiklerimizi akılda tutmak elzemdir. Yol hala çok uzun ve bundan sonra üç aşağı beş yukarı rakip olarak karşımıza çıkacaklar kalibre olarak bize daha yakın olanlar olacaktır. O nedenle tempolu oynamayı da kontrol oyununa geçmeyi de daha olgunlaştırabilmeliyiz."