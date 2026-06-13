A Milli Takım'a özel koruma. Bir an olsun ayrılmıyorlar

Milli takımla birlikte okyanus ötesine giden güvenlik güçleri; futbolcular, teknik heyet ve kafiledeki diğer görevliler için adeta etten bir duvar örüyor. Özel ekipler; kafilenin konakladığı otellerde, antrenman sahalarında, seyahat güzergahlarında ve maç günlerinde üst düzey yakın koruma faaliyeti yürütüyor.

ABD , Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası süreci boyunca ekipler, kafilenin ayak bastığı her noktada giriş-çıkış denetimleri ve güzergah güvenliğini ev sahibi ülkelerin güvenlik makamlarıyla koordine şekilde yürütecek.

Öte yandan Güvenlik Daire Başkanlığı şube müdürlerinin Washington'da kurulan Uluslararası Güvenlik Merkezinde görev yaptıkları da öğrenildi.