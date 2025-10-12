A Milli Takım'a tehdit: Almanlar çizmeyi aştı, Can Uzun için görüşme yapıldı

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılarda kadroya davet edilen Can Uzun, karşılaşmanın 2. yarısında oyuna dahil oldu ve 21 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu; Gürcistan deplasmanının kadrosunda yer alamazken, İspanya müsabakasında yedek kulübesinde kalmıştı. Uzun'un milli maçlarda aldığı süre, Alman basınında gündem oldu ve dikkat çeken bir haber yazıldı.

"GÖNDERMEYİZ" TEHDİDİ Frankfurt'un, taleplerinin karşılanmaması halinde Can Uzun'u milli takıma göndermemekle tehdit ettiği ifade edildi. Ancak bu durumun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığına vurgu yapıldı.

Alman kulübünün Can Uzun'un daha fazla süre alması için TFF ile görüştüğü ve oyuncuya şans verilmesini talep ettiği belirtildi.

MONTELLA: "HİKAYE OLUŞTURMAYI ÇOK SEVİYORSUNUZ"



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçının ardından gelen "Maçta belki de tek üzüldüğünüz an Can’ın kaçırdığı goldü. Doğru mu düşünüyoruz?" soruya şu şekilde cevap vermişti:



"Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz. Kenan biliyorsunuz oynamıyordu kendi takımında, ilk kez bizle ilk resmi maçına oynadı ve sonrasında çiçek gibi açtı, onları böyle görmek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor."

CAN UZUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon Frankfurt formasıyla 9 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.