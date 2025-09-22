A Milli Takım'a bin 750 liraya bilet

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak.



Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satılacak.



Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini online olarak alabilecek.