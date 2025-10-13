A Milli Takım'da Berke krizi: Yeni isim kadroda

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan idmanda dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma, sonrasında da taktik çalışmalar yapılan idmanda 6 kişilik takımlarla taktik oyun çalışması yaptı.

Milli kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrılmasının ardından aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de antrenmana katıldı.

Ay-yıldızlılar, bugün saat 13.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Gürcistan maçı öncesi resmi idmanını yapacak. Ardından milliler, saat 20.00'de Riva'dan otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek.

BERKE'DEN YANIT GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında krize ilişkin "Berke Özer, Bulgaristan maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır." denilmiş, bu davranışın kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı.



Berke Özer ise TFF'nin açıklamasına karşılık yazılı bir yanıt paylaştı. Özer şu ifadeleri kullandı: "A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrıları ve durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Maç kadrosunu gördügümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanma motivasyonunda olmadığını anladım. İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi istegimle ayrıldım."



Ay yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapacağını belirten Berke Özer; Uğuran Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır ile milli takım rotasyonunda olmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

KURTARDIĞI 3 PENALTIYLA GÜNDEM OLDU



25 yaşındaki file bekçisi Altınordu'da başladığı kariyerinde Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor formaları giydi. Özer bu sezon başında transfer olduğu Lille'de gösterdiği performansla da takımın en değerli oyuncuları arasına girdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma maçında 3 kez penaltı kurtararak da Avrupa futboluna damga vurdu.