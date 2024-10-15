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A Milli Takım'da gollerin yarısı Kerem'den

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 4 maçta attığı 8 gol'ün 4'ü  Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

A Milli Takım'da gollerin yarısı Kerem'den

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 4 maçta attığı 8 gol'ün 4'ünü Portekiz ekibi Benfica'da kariyerini sürdüren kaydetti.

4 GOLÜNÜ DE İZLANDA'YA ATTI

İzmir'de oynanan maçta 3 gol atan Kerem, deplasmanda da kapanış golünü ağlara yolladı.

Milli takımda Kerem'in ardından en çok gol atan isim 2 golle İrfan Can Kahveci oldu.

İrfan, Karadağ ve İzlanda maçlarında gol sevinci yaşadı. Milli takımın diğer iki golü Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2024'te 5 maçta kaydettiği 8 gol, 7 farklı oyuncudan gelmişti.

Milli takımın, Montella yönetiminde EURO 2024 öncesinde oynadığı 8 maçta attığı 11 golün 9'una da farklı oyuncular imza atmıştı.

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi)

"Maça damga vurdu" (Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında manşetleri süsledi)

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