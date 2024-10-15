A Milli Takım'da gollerin yarısı Kerem'den

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 4 maçta attığı 8 gol'ün 4'ünü Portekiz ekibi Benfica'da kariyerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



4 GOLÜNÜ DE İZLANDA'YA ATTI



İzmir'de oynanan maçta 3 gol atan Kerem, deplasmanda da kapanış golünü ağlara yolladı.



Milli takımda Kerem'in ardından en çok gol atan isim 2 golle İrfan Can Kahveci oldu.

İrfan, Karadağ ve İzlanda maçlarında gol sevinci yaşadı. Milli takımın diğer iki golü Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.



Ay-yıldızlı ekibin EURO 2024'te 5 maçta kaydettiği 8 gol, 7 farklı oyuncudan gelmişti.



Milli takımın, Montella yönetiminde EURO 2024 öncesinde oynadığı 8 maçta attığı 11 golün 9'una da farklı oyuncular imza atmıştı.