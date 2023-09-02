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A Milli Takım’da kaleci antrenörü olarak Sven Höh görevlendirildi

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kaleci antrenörü Steffen Krebs’in mazeretli olması sebebiyle Ermenistan ve Japonya ile oynanacak maçlarda Almanya’nın Hamburg kulübünde çalışan kaleci antrenörü Sven Höh görev alacak.

A Milli Takım’da kaleci antrenörü olarak Sven Höh görevlendirildi

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A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı mücadelelerde kaleci antrenörü Steffen Krebs'in mazeretinden dolayı kampa katılamayacağı aktarıldı.

Krebs’in yerine Almanya’nın Hamburg kulübünde kaleci antrenörü olan Sven Höh, ay-yıldızlıların Ermenistan ve Japonya ile oynayacağı maçlar için teknik kadroda görevlendirildi.

2009-2021 yılları arasında Kaiserslautern’de görev alan Höh, 2021 senesinden bu yana Hamburg kulübünün kaleci antrenörlüğünü yapıyor.

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