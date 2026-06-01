A Milli Takım'da korkutan sakatlık. Soyunma odasına gitti
01.06.2026 21:15
A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaştı.
Kadıköy'de oynanan maçın ilk yarısında ay-yıldızlılarda korkutan bir sakatlık yaşandı.
Maça ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası başını tutarak yerde kaldı.
Tedavisi bir süre saha içi ve saha dışında yapılan Elmalı, daha sonra kendisini denemek için yeniden oyuna dahil oldu.
Mücadelenin 27. dakikasında teknik direktör Vincenzo Montella, oyuncusunu riske etmek istemedi ve Eren Elmalı'nın yerine Zeki Çelik'i sahaya sürdü.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Oyundan alınan deneyimli futbolcu, başını tutarak soyunma odasının yolunu tuttu.
Eren Elmalı ile ilgili ayrıntılı açıklamanın maç sonunda yapılması bekleniyor.