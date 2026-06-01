A Milli Takım'da korkutan sakatlık. Soyunma odasına gitti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile kozlarını paylaştı.

Kadıköy'de oynanan maçın ilk yarısında ay-yıldızlılarda korkutan bir sakatlık yaşandı.

Maça ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası başını tutarak yerde kaldı.

Tedavisi bir süre saha içi ve saha dışında yapılan Elmalı, daha sonra kendisini denemek için yeniden oyuna dahil oldu.