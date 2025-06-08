A Milli Takım'da Meksika mesaisi

A Milli Futbol Takımı, dün akşam ABD ile oynadığı karşılaşmanın ardından, 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Pratt & Whitney Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, son bölümde yarı sahada taktik oyun oynadı.



ABD - Türkiye maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular kamp otelindeki fitness salonunda yenileme idmanı yaptı.



Ay-yıldızlı ekibin bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.



A Milli Takım kafilesi, bugün yerel saatle 17.00'de (TSİ 00.00) hava yoluyla Hartford'dan kamp yapacağı Raleigh kentine geçecek.

Meksika - Türkiye karşılaşması, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill şehrindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 04.00'te başlayacak.