A Milli Takım'da sakatlık: Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı, iki isim eklendi

VURAL VE AKÇİÇEK, KADROYA DAHİL EDİLDİ

Çalhanoğlu'nun yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."