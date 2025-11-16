A Milli Takım'da sakatlık: Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı, iki isim eklendi
16.11.2025 15:41
Son Güncelleme: 16.11.2025 15:46
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı maç öncesi Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşacak.
ÇALHANOĞLU SAKATLANDI
Ay-yıldızlılarda kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğindeki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında attığı gol sonrası asker selamı vermişti.
VURAL VE AKÇİÇEK, KADROYA DAHİL EDİLDİ
Çalhanoğlu'nun yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.
Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."