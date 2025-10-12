A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.



Ay-yıldızlılarda maça sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.



İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."