A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

TFF, A Milli Takım'ın Bulgaristan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yayımladı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlılarda maça sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."

A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı! - 1 İrfan Can Kahveci, Bulgaristan'a attığı gol sonrası sevincini Oğuz Aydın ile paylaştı.

BULGARİSTAN MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

A Milli Takım'da sonradan oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 6-1 kazanılan maçta Türkiye'nin son golünü atan isim olmuştu.

