A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi
19.10.2026 15:01
Son Güncelleme: 19.10.2026 16:54
Yalçın'ın resmen açıklanması bekleniyor.
Montella'nın ayrılığı sonrası TFF, teknik direktör konusunda kararını verdi. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Sergen Yalçın ile prensipte anlaşıldı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım ile yollarını ayıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ardından yeni teknik direktör üzerinde yoğunlaştı.
SERGEN YALÇIN'A TEKLİF
TFF yetkililerinin A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Sergen Yalçın 'a teklif yaptı.
Yalçın ile prensipte anlaşma sağlandı. TFF Yönetim Kurulu’nun yarın yapılacak toplantının ardından Sergen Yalçın ismini resmen açıklaması bekleniyor.
Yalçın, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.
MONTELLA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Son olarak Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın, Montella'yı eleştirmişti.
Yalçın, "Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" demişti.
Yalçın, “Montella’nın Orkun’u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyordu. Orada bazı problemler var, söyleyeyim. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'yla falan heba etmeyin, yazık oluyor.” ifadelerini kullandı.