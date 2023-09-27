A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı

A Milli Takım'da yeni teknik direktör Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi.



Stefan Kuntz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım'da göreve Vincenzo Montella getirildi. İtalyan teknik adamla 2026 yılına kadar 3 yıllık anlaşma sağlandı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarının tamamı şöyle;



"Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık.

Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum.

"MONTELLA'YA GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"



Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Montella, hem teknik adamlık başarısıyla hem de saha dışındaki tutumuyla kendisine sevgi, saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittikten sonra da burayla alakalı övgü dolu açıklamalar yaptı. Şimdi de aynı istikrarı milli takım için göstermesini bekliyoruz."

"MİLLİ TAKIM HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



"Bu görev son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımımızda görev yapmış tüm teknik adamlarımızı saygıyla anıyorum. Çünkü, milli takım hepimiz için çok önemli.

Bayrağımızı gururla temsil eden bir takım. Çok değerli hocalarla çalışıldı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



A Milli Takımımız'ın Avrupa'nın her yerinden ve Türkiye'den gidecek vatandaşlarımızın çok büyük destek olacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için elimizden geleni yapacağız.



Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella ile birlikte Milli Takımımız'ın ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmasını diliyorum.

"VINCENZO MONTELLA İSTANBUL'DA YAŞAYACAK"

"Montella İstanbul'da ikamet edecek. Ayrıca sadece İstanbul ve Trabzon'da maç izlemeyecek. Hafta sonu Konya-Beşiktaş maçını izleyecek. Ardından Kayseri'ye geçip Kayseri-Başakşehir maçını izleyecek."

"U21 Milli Takımımız da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Hocamız da bu konunun sorumlusu olacak."

"TEKNİK EKİPTE İKİ TÜRK ANTRENÖR YER ALACAK"

"Teknik ekipte yardımcı Türk antrenörler olacak. Hedefimiz iki Türk antrenör. Görüşmeler gerçekleştirdikten sonra hocamızla birlikte karar vereceğiz."

STEFAN KUNTZ AYRILIĞININ PERDE ARKASI

Stefan Kuntz'un son açıklamasının futbolcularla hocamız arasında sorunlar yaratacağını düşünerek ayrılık kararı aldık. Çünkü önümüzde çok kritik maçlar var."



"YERLİ-YABANCI HOCA OLARAK BAKMIYORUZ"

"Bu kararı alırken Türk hocaların yetersizliği gibi bir şey söz konusu değil. Geçmişte Türk hocalar çok başarılı sonuçlar aldılar. Hepsi son derece kıymetli. Kuntz da dahil. Biz yerli-yabancı hoca olarak düşünmedik, sürdürülebilir bir başarı yakalamak istiyoruz.

En son Dünya Kupası'na 2002'de gittik, 21 yıl olmuş. Yerli hoca da çalıştırdı, yabancı hoca da. Çok önemli isimler var. Onun için başarılara odaklanmak ve işin temeline inmek lazım. Yerli-yabancı diye bakmıyoruz."

İmza törenine katılan Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop'un açıklamaları şu şekilde;

İLK HEDEFİMİZ EURO 2024



"Başkanımız her şeyi söyledi. Hedeflerimize ulaşmak için kararlar alınması gerekiyordu. Başkanımızın liderliğinde yönetim kurulumuz ile istişare ederek yeni kararlar aldık.



Bu kararlar sonrasında Vincenzo Montella kararı ortaya çıktı. Hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz EURO 2024'e katılmak ve Almanya'daki kıymetli Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmek.

2006 Dünya Kupası da Almanya'daydı. Oyuncu olarak oraya katılamamak hayal kırıklığı olmuştu. Umarım 2024 Almanya'ya katılmakla kısmen de olsa telafi edebiliriz. Yeni hocamızla bunu başarabileceğimize inanıyorum."



A Milli Takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde;



Bu görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. Başkanımızın dediği gibi genç bir takıma sahibiz. Bu gururlu duyguları, milli duyguları sahadaki oyunumuzla tüm halkımıza hissettirmek istiyoruz.



Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Futbolda bütün taraftarlara neşe getirmek istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na giderek oradaki vatandaşlarımıza mutluluk yaşatmak istiyoruz.



"MİLLİ FORMAYI GİYMEK HEDİYE DEĞİL ÇOK BÜYÜK BİR PRESTİJDİR"



Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız.

"BELLİ BİR SİSTEM DEĞİL, BİR OYUN METODU ÜSTÜNE ÇALIŞACAĞIZ"

Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Bu burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz.

Kuntz'a olan saygımdan ötürü şurası kötü, şurası gelişmeli diyemem. Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz. Belli bir sistem değil, bir oyun metodu üstüne çalışacağız.

"İLK HEDEFİM GELECEĞE BAKMAK"

Benim ilk hedefim geleceğe bakmak. Bugünün gerçeklerini ve neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ama ilk hedef geleceğe bakmak. Tarihi, geçmişi biliyoruz.

Onlardan bir çıkarım yapıp böyle olacak demiyoruz. Hep geleceğe bakıyoruz. Buraya gelmeden önce başkanımızla, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile konuşmalarımız oldu.

İmzadan sonra birkaç oyuncu ile görüştüm. Sahada ve saha dışında neler istediğimle alakalı görüşmelerimiz oldu."

MİLLİ TAKIM HOCASININ KENDİ ÜLKESİNİ ÇOK İYİ TANIMASI LAZIM

Milli Takım hocası olarak buradayım, İstanbul'dayım. İdmanları izlemeyi de çok severim. Milli Takım hocasının kendi ülkesini ve kendi şehrini çok iyi tanıması lazım.

"TEK BAYRAK VAR VE BİZ ONUN ALTINDAYIZ"

Burada önemli olan şey yardımlaşma. Kulüp antrenörlerinin bize, bizim onlara bilgi akışını sağlamamız lazım.

Her kulübün kendi yapısı var, tabii bunu korumak istiyorlar. Ama Milli Takım farklı ve herkesin üzerinde olan bir organizasyon. Milli Takım'ın tek bir bayrağı var ve biz onun altındayız."