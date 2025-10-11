A Milli Takım'dan Bulgaristan'da farklı galibiyet

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Sofya deplasmanında.



E Grubu'nda ilk iki maçında 3 puan toplayan A Milli Takım, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan maçı, Portekizli hakem Luis Godinho yönetti. Maç 6-1'lik Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

Arda Güler bu sezon 4 gol ve 5 asiste imza attı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla 100. maçına çıktı.



TEK EKSİK



Millilerde kart cezalısı Barış Alper Yılmaz dışında eksik yok.



Rakip Bulgaristan ise teknik direktör Alexander Dimitrov yönetiminde ilk maçına çıktı.



Milliler dördüncü sınavında Gürcistan'ı salı günü Kocaeli'de konuk edecek.

4 DEĞİŞİKLİK

Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Vincenzo Montella, Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ün yerine Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.