A Milli Takım'dan Gürcistan'a farklı tarife: Dünya Kupası yolunda büyük avantaj!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Takım ile Gürcistan karşı karşıya geldi.



Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Gürcistan'ın tek sayısı ise 65'te Kochorashvili'den geldi.



Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan A Milli Takım, puanını 9'a yükseltti ve 2. sırada yer alarak Dünya Kupası play-off'u için son 2 maç kala büyük bir avantaj elde etti.



Üst üste 2. kez yenilen Gürcistan ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada yer buldu.



"Bizim Çocuklar", 15 Kasım Çarşamba günü Bulgaristan'ı ağırlayacak. Gürcistan ise aynı tarihte İspanya'yı konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı.



2' NET GOL KAÇTI! Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın içeriye çevirdiği topu Kerem Aktürkoğlu tamamlamak istedi ancak vuruşu auta gitti.



14' GOOOOLLL, 1-0 ÖNDEYİZ! Abdülkerim Bardakcı'nın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Kenan Yıldız'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruş sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



22' GOOOOLLL! Milliler, 2-0 öne geçti! Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi pozisyon alan Merih Demiral'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve fark 2'ye çıktı.



35' GOOOOLLL! 3-0 OLDU! A Milli Takım, sol kanattan hızlı geldi. Kenan Yıldız, getirdiği topu içeriye çevirdi. İsmail Yüksek'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Dönen topu Yunus Akgün tamamladı ve skor 3-0'a geldi.



İlk yarı sona erdi.



46' İkinci devre başladı.



52' GOOOOLLL! Milliler farka koşuyor! Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde yine Merih Demiral'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 4-0'A geldi.



65' Gürcistan farkı 3'e indirdi... Organize gelişen atakta Kochorashvili'nin karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 4-1'e geldi.



68' A Milli Takım'da Yunus Akgün ve Arda Güler'in yerine Barış Alper Yılmaz ile Orkun Kökçü oyuna dahil oldu. İLK 11'LER



Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.



Gürcistan: ﻿Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Bulgaristan karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Vincenzo Montella, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.



A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.



Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜSABAKAYI İZLEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan ile oynadığı maçı tribünde izledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte takip etti.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE



Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.



Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.

KAPTAN HAKAN'A PLAKET



Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi.



Hakan Çalhanoğlu'na plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti.



Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçıyla birlikte 101. kez A Milli Takım formasını giyerek, en fazla milli formayı giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nu da yakaladı.



KOCAELİ'DE KOREOGRAFİ



Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.



Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman’ın görselleri yer aldı.



Görsellerin yanlarındaki pankartta da "Türk önde Türk ileri" yazısı yer aldı.



GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

MAÇA BÜYÜK İLGİ



A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı mücadeleye taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu.



Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünleri dolduran taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.



