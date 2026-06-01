A Milli Takım'dan Kuzey Makedonya karşısında farklı galibiyet

01.06.2026 19:05

Son Güncelleme: 01.06.2026 22:24

Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer
A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya'yı farklı mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ay-yıldızlıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Millilere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

 

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA'YA KARŞI

 

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

 

Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

 

Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

 

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

22:04
ORGANİZE ATAK, DÖRDÜNCÜ GOL
70. Dakika: Milliler farka koşuyor. Organize gelişen atakta Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz sert vuruşla tamamladı ve skoru 4-0'a getirdi.
21:46
ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ
53. Dakika: A Milli Takım, farkı 3'e çıkardı. Can Uzun'un ceza sahasına gönderdiği topu kafasıyla tamamlayan Deniz Gül, skoru 3-0'a getirdi.
21:41
OĞUZ GOLE YAKLAŞTI
48. Dakika: Milliler, Oğuz Aydın ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Aydın'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
21:41
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Türkiye-Kuzey Makedonya maçının ikinci devresi başladı.
21:21
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
21:17
ALTAY'DAN HARİKA KURTARIŞ
44. Dakika: Kuzey Makedonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta arka direğe yapılan ortayı kontrol eden Alioski'nin müsait pozisyondaki vuruşunu Altay Bayındır kurtardı.
Reuters
YUNUS'UN ŞUTU DIŞARIDA
30. Dakika: Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza yayı üzerine çevirdiği topa gelişine vuran Yunus Akgün'ün şutu az farkla üstten auta gitti.
21:00
SAKATLIK SONRASI DEĞİŞİKLİK
27. Dakika: A Millli Takım'da sakatlık sonrası değişiklik. Maçın 13. dakikasında sakatlanan Eren Elmalı, kendisini bir süre denemesinin ardından riske edilmedi ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı.
20:49
FARK 2'YE ÇIKTI
16. Dakika: Milliler skoru 2-0'a getirdi. Hızlı hücum fırsatı yakalayan ay-yıldızlılarda sol kanattan topla ilerleyen Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Can Uzun'un vuruşu direkten ağlarla buluştu ve fark 2'ye çıktı.
20:35
İLK GOL GELDİ
2. Dakika: A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahasına çevirdiği topu Orkun Kökçü tamamladı ve skor 1-0'a geldi.
20:34
DİREKTEN DÖNDÜ
1. Dakika: A Milli Takım maç başlar başlamaz gole çok yaklaştı. Ön alan baskısıyla kapılan top sonrası ceza sahasına giren Can Uzun'un şutu direkten döndü.
20:30
İLK DÜDÜK GELDİ
Türkiye-Kuzey Makedonya maçı başladı.
19:33
MONTELLA: "TÜM OYUNCULARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok. Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda ufak tefek sakatlık geçiren oyuncularımızı da korumak istiyoruz. Bütün futbolcularımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün de farklı bir 11 görebilirsiniz."
19:21
DEMİRAL: "ÇOK HEYECANLIYIZ"
Milli futbolcu Merih Demiral: "Takımın durumu güzel. Çok iyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Yarın Amerika'ya yolculuğumuz olacak. Onun öncesinde önemli bir hazırlık maçı var bugün. Güzel bir maç olacak. Antrenmanlarımız zaten devam ediyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Sakatlıksız, belasız inşallah bugünü bitirip bir an önce yolculuğa başlamak istiyoruz. Biz de çok heyecanlıyız."
19:03
İLK 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül. Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Serafimov, Musliu, Dimoski, Bardhi, Elmas, Atanasov, Churlinov, Miovski, Alimi..
MONTELLA'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

 

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesine göre kadroda 9 değişiklik yaptı.

 

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.

 

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü.

 

Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.

 

Kosova karşısında oynayan isimlerden Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler mücadeleye yedek başlarken, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella.

9 İSİM KADRODA YOK

 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

 

Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

 

KAPTAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

 

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.

 

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

 

MİLLİLER, 1696 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

 

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.

 

Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

A Milli Takım futbolcuları, İstiklal Marşı'nı böyle okudu.

