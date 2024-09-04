A Milli Takım'dan Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu kararı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk mücadelesinde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yaşandı

TFF'nin yaptığı açıklamasya göre sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle kampa katılan Semih Kılıçsoy'un Galler ve İzlanda maçları süresinde tam olarak iyileşemeyeceğinden dolayı aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Ayrıca Beşiktaş forması giyen bir başka oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna geçiş yaptığı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.



Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.



Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."